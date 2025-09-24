Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 40 destekli "Tarım alanlarının kullanımını etkinleştirme projesi" kapsamında Osmaneli ilçesinde çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı. Osmaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje ile ilçede talepte bulunan 13 çiftçiye kanola tohumu teslim edildi. Destek programı sayesinde hem sürdürülebilir tarımın güçlendirilmesi hem de atıl arazilerin üretime kazandırılması hedefleniyor.

Tarımda verimliliğin artırılması, çiftçilerin alternatif ürünlerle buluşturulması ve yerli üretimin teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen çalışmanın önemine değinen Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Çiftçilerimizin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Bu tür projelerle hem ilçemizin tarımsal potansiyelini artırıyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz" dedi.