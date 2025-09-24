Programa Aile ve Dini Rehberlik Birimi (ADRB) personeli, eşleri ve çocuklarıyla birlikte katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, aile kavramının anlamı ve önemi üzerine sohbetler yapıldı. İl Müftüsü Ahmet Dilek, programın düzenlenmesinde emeği geçen Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörlüğü’ne teşekkürlerini ileterek, katılımcılara da ilgi ve desteklerinden dolayı şükranlarını sundu.

Buluşma, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve toplumsal değerlerin yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirildi.