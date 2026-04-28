Bilecik'te jandarma tarafından Hıdırellez Şenliği'nde güvenlik tedbirleri alındı.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde güvenlik tedbirleri kapsamında jandarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Şenlik alanında vatandaşların güvenliğini sağlamak ve muhtemel hırsızlık ile dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yapmak amacıyla ekipler görevlendirildi. Faaliyet kapsamında yaklaşık 550 vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan, şenlikte alınan güvenlik tedbirleri kapsamında etkinliğin sorunsuz şekilde sona erdiği bildirildi.