Bilecik Aktif Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği Başkanı Ramazan Çetin, ticari taksiler de yaşanan gasp, yaralama ve cinayet olaylarını şiddetle kınadıklarını belirterek taksilerde güvenlik önlemlerinin maksimum seviyeye çıkmasını istedi.

Son zamanlarda ticari taksilerde yaşanan gasp, yaralama ve cinayet olaylar ile ilgili açıklama yapan Başkan Ramazan Çetin, "Geçtiğimiz günlerde İzmir ilimizin Gaziemir ilçesinde geçimini taksicilik ile sürdüren Oğuz Erge, evli ve iki çocuk babası abimiz gecenin geç saatlerinde yolda el eden kar maskeli art niyetli kişi tarafından sırtına 3 el mermi isabet etmesi sonucu vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Bizler evlerine 3 kuruş para götürmek için gece gündüz demeden kelle koltukta çalışan emekçi taksicileriz. Yeri gelir ailenizden bir hastayı, canımızı tehlikeye atarak hastaneye yetiştirmeye, yeri gelir tren garına otobüs terminaline, işinize yetiştirmeye çalışan canla başla mücadele eden taksici esnafız. Son zamanlarda ticari taksilerde yaşanan gasp yaralama cinayet olaylarını şiddetle kınıyoruz ve buradan ilgili birimlere sesleniyoruz. "Biz canımızı yolda bulmadık", taksilerimizin güvenlik önlemlerinin maksimum seviyeye çıkmasını temenni ediyoruz” dedi.