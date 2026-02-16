Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza dün gece Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyü sınırlarında bulunan bir seramik fabrikası önünde meydana geldi. Oğuzhan İ., idaresindeki 07 AND 309 plakalı araç ile Burak Ö., yönetimindeki 16 AEB 341 plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 07 AND 309 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayça İ. ile 16 AEB 341 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Necla Ö. ve Cemre Su M. hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.