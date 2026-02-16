Havran Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' programında gaziler öğrencilerle bir araya gelerek vatan sevgisi ve fedakârlık üzerine deneyimlerini paylaştı.

Türkiye genelinde uygulanan proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte gaziler, vatan savunmasında yaşadıkları tecrübeleri gençlerle paylaşarak milli ve manevi değerlerin önemine dikkat çekti. Proje ile öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının değil, aynı zamanda değerler eğitimi yönünden de desteklenmesi amaçlanıyor.

Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programa; Edremit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bayram Karayel, Havran İlçe Jandarma Komutanı Kd. Başçavuş Mehmet Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Kuru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir ile idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında gerçekleştirilen söyleşi ve soru-cevap bölümünde öğrenciler merak ettikleri konuları gazilere yöneltirken, tecrübeler samimi bir atmosferde paylaşıldı.