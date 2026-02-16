Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse başkanlığında, ilçe müdürlerinin katılımıyla 16 Şubat tarihinde çevrim içi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Edirne genelinde başlatılan İlkbahar Şap Aşılama Kampanyası ile ilgili yürütülecek çalışmalar ayrıntılı şekilde ele alındı. Aşılama faaliyetlerinin sahada etkin, planlı ve eksiksiz biçimde tamamlanmasına yönelik koordinasyon süreci değerlendirildi.

Görüşmelerde ayrıca; buzağı kayıplarının azaltılması ve döl verimliliğinin artırılması amacıyla yapılacak saha çalışmaları, koruyucu hekimlik uygulamaları, işletme takip süreçleri ile il ve ilçe müdürlükleri arasındaki koordinasyon masaya yatırıldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Trakya Bölgesi'nin şap hastalığından ari bölge olmasının hayvancılık açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu statünün korunması için aşılama çalışmalarının titizlikle sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Köse, hayvan sağlığının korunması, sürü verimliliğinin artırılması ve yetiştiricilerin ekonomik kayıplarının önlenmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirdi.