Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi Çevre Meclisi işbirliğinde 'İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik' konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Bilecik Kent Konseyi toplantı salonunda düzenlenen buluşmada çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularının yerel ve küresel boyutlarıyla ele alındı. Çevre Haftası kapsamında düzenlenen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı söyleşide Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Edip Avşar, Doç. Dr. Burçin Atılgan Türkmen, Doç. Dr. R. Zerrin Yarbay, Doç. Dr. Serpil Menteşe ve Sorumlu Eczacı Elif Balcı konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü Bilecik Belediyesi Sürdürülebilirlik Uzmanı Sevgi Akkoy tarafından yönetilen söyleşide Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi'nin ilgili alanda yaptığı çalışmalar ile yapacağı plan ve projeler anlatıldı.

Söyleşiye katılan Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, Bilecik Belediyesi olarak iklim değişikliğine dair farkındalığın oluşması, suyun ve toprağın korunması ve geleceğe temiz bir çevrenin bırakılması gibi birçok anlamlı çalışmanın paydaşı olmaya gayret gösterdiklerini belirterek, programın düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Söyleşiye ayrıca Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.