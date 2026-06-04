İstanbul'un tarihi yarımadasında bulunan ve Bizans döneminden günümüze ulaşan en önemli kültürel miraslardan biri olarak kabul edilen Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Tarihi yapının mülkiyeti, İstanbul 8'inci Bölge İdare Mahkemesinin verdiği kararla 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu gereğince değişmiş ve İBB tarafından işgal edildiği öne sürülen tarihi yapının tahliyesine hükmedilerek, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti.

Devir işlemi durduruldu

Devredilmeye ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8'inci İdare Dava Dairesi'ne itirazda bulundu. İtiraz mahkeme tarafından incelendi. İnceleme ardından Bölge İdare Dava Dairesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen tahliye kararı sırasında davacı İBB'de zarar oluşabileceği gerekçesiyle belediye tarafından yapılan itirazın kabulüne ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devir işleminin durdurulmasına karar verdi.