Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve yerel yönetim heyetiyle birlikte Altınoluk'ta düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Toplantıda, ilçede yürütülen hizmetlerin koordinasyonu ve muhtarlarla olan güçlü iş birliği süreçleri ele alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda mülki idare, yerel yönetim ve mahalle muhtarlarını bir araya getiren anlamlı bir koordinasyon buluşması gerçekleştirildi. Edremit Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinden oluşan geniş bir heyetle birlikte Altınoluk Mahallesi'nde düzenlenen kahvaltı programına katılım sağladı. İlçenin yönetim mekanizmalarının sahada vatandaşla köprü vazifesi gören muhtarlarla buluştuğu programda, kentsel hizmetlerin etkinliği masaya yatırıldı.

'Muhtarlarımızla her zaman iş birliği içerisindedir'

Mahalle bazlı ihtiyaçların, vatandaş taleplerinin ve yaz sezonuna yönelik koordinasyon çalışmalarının samimi bir ortamda görüşüldüğü istişare toplantısında yerel iş birliğinin önemi vurgulandı. Devletin tüm birimlerinin uyum içerisinde çalışmasının sahaya olumlu yansıdığını belirten Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, muhtarlık müessesesinin önemine dikkat çekti. Başkan Ertaş, 'Kaymakamımız Ahmet Odabaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir, başkan yardımcılarım ve meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte Altınoluk'ta düzenlenen kahvaltı programına katılıp her zaman ortak akıl ve işbirliği içerisinde çalıştığımız kıymetli muhtarlarımızla bir araya geldik' dedi.

Başkan Ertaş'tan birlik ve beraberlik mesajı

Altınoluk bölgesindeki mahallelerin sorunlarının hızlı çözümü için koordinasyonun önemine değinen Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, organizasyona ev sahipliği yapan yerel muhtarlara da özel olarak teşekkürlerini iletti. Başkan Ertaş, 'Bu güzel buluşmayı düzenleyen Altınoluk, İskele ve Şahindere Muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kentimizin huzuru ve gelişimi için birlik ve beraberliğimiz daim olsun' ifadelerini kullandı. Kahvaltı programı, protokol üyeleri ve muhtarların mahallelerdeki asayiş, altyapı ve üstyapı projeleri hakkında karşılıklı fikir alışverişlerinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.