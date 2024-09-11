Bilecik’te belediye tarafından halkın hizmetine sunulan kent mobilyalarına zarar verildi.

Bilecik Belediyesi tarafından yaklaşık 1 ay önce İsmetpaşa Mahallesi Mahalle Konağında hizmete sunulan kent mobilyası yerinden sökülmüş ve parçalanmış bir şekilde bulundu. Yaşanan durum sonrası Bilecik Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, “İsmetpaşa Mahallesi Mahalle Konağında hizmete sunduğumuz kent mobilyamız ne yazık ki bu hale getirilmiş ve kamu malına zarar verilmiştir. Halkımızın malına zarar verenleri sizlerin vicdanına havale ediyor ve bunu yapanlar hakkında hukuki süreçleri başlatacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz” ifadelerine yer verdi.