Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) teknoloji bağımlılığına uluslararası çözüm geliştirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Akdeniz Kudubeş, ergenlerde teknoloji bağımlılığına yönelik geliştirdiği eğitim programını, Q1 kategorisinde yer alan Current Psychology dergisinde yayımlandı. Araştırmada uygulanan eğitim programının akıllı telefon ve internet bağımlılığını azalttığı, sağlıklı yaşam inançlarını ise artırdığı tespit edildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 'Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, uluslararası standartları esas alan araştırma vizyonuyla akademik üretimini sürdürüyor. Bu çalışma yalnızca bilimsel bilgi üretmekle kalmadı; lisans öğrencilerimizin aktif katılımıyla genç araştırmacılar yetiştirdi, üniversite-lise iş birliği ile toplumsal etki oluşturdu. Programa katılan öğrenciler teknoloji kullanım alışkanlıklarını gözden geçirdi, ekran sürelerini dengeledi, fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme konusunda bilinç kazandı. Üniversite olarak, bilimsel üretimi merkez alarak küresel ölçekte bilgi üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.