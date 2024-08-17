Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan kamyonet su kanalındaki betona çarptı, meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Sakarya kara yolunda seyir halindeki 07 BAC 653 plakalı kamyonet sürücüsü Barış Ş., Vezirhan beldesinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağında bulunan su kanalındaki betona çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, araç içinde yolcu olarak bulunan Doğuş Ş. araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Araç içinde sıkışan şahıs sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kamyonetin Antalya’dan yüklediği ev eşyası ile İstanbul’a gittiği öğrenildi.