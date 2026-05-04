Bilecik'in Söğüt ilçesinde mezarlıklarda bakım çalışmaları yapıldı.

Söğüt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla mezarlık alanlarında çim biçme ve temizlik çalışmaları yapıldı. Ekipler, alanların daha düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalarla vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirmesi hedeflenirken, bakım faaliyetlerinin belirli program dahilinde devam edeceği belirtildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, mezarlıklara yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederek, 'Hemşerilerimizin kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve nezih bir ortamda gerçekleştirebilmesi adına çalışmalarımız program dahilinde sürdürülmektedir' dedi.