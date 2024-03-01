Bilecik’te seyir halinde kontrolde çıkan motosiklet aydınlatma direğine çarparken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Hürriyet Mahallesi Bereket Sokak üzerinde seyir halindeki 34 GKM 953 plakalı motosiklet sürücü İsa A., bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet sol tarafta bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü İsa A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazaya ilgili inceleme başlattı.