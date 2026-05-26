Bilecik'in Bozüyük ilçesinde NARKOREHBER eğitimi verildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren özel güvenlik kurumunda eğitim gören kursiyerlere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında düzenlenen eğitimde NARKOREHBER sunumu yapılarak broşür ve tanıtıcı materyaller dağıtıldı.

Ayrıca 'Narkotik Vaka Analiz Sistemi' (NARVAS) projesi ile UYUMA uygulaması tanıtılarak kursiyerlerin uygulamayı indirmeleri sağlandı.