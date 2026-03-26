Osmaneli İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve Belediye Başkanı Bekir Torun'u makamında ziyaret etti. Ziyarete 60 öğrenci katılırken, öğrenciler sınıf öğretmenleri Elif Bilgiç Özer ve Tuğba Küçük eşliğinde Kaymakamlık ve Belediye ziyaretlerini gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında öğrenciler, kaymakam ve belediye başkanına sorular yönelterek yerel yönetimlerin işleyişi hakkında bilgi aldı. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, öğrencilere yakından ilgilenerek sorularını yanıtladı, çeşitli bilgiler paylaştı ve eğitim hayatlarına dair tavsiyelerde bulundu. Çocukların nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıç, gençlere başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda öğrenciler, yerel yöneticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.