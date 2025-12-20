Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Konyaspor maçı 11’ine göre Eyüpspor müsabakasına 2 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Eyüpspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde son oynanan Konyaspor maçı 11’inden 2 değişiklikle sahaya çıktı. Son karşılaşmada sakatlık yaşayan Archie Brown’un yerine Levent Mercan, orta sahada da Edson Alvarez’in yerine İsmail Yükek görev aldı.

Fenerbahçe’nin 11’i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Marco Asensio, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran 11’i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Haydar Karataş ise yedek bekledi.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Sakatlıkları bulunan Archie Brown ile Nelson Semedo’nun tedavileri devam ediyor. Afrika Uluslar Kupası için ülkelerine giden Yousef En-Nesyri ve Dorgeles Nene’nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş da kadroda yer almadı. Hafif sakatlığı bulunan Edson Alvarez ise riske edilmedi.

İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao’nun da kadro dışı durumları devam ediyor.

Taraftarlardan destek

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakada Fenerbahçeli taraftarlar da tribündeki yerlerini aldı. Yaklaşık 15 bin sarı-lacivertli taraftar soğuk havaya rağmen karşılaşmayı tribünden takip etti. Mücadelenin ilk düdüğüyle birlikte yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.