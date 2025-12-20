Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Google Developers Group (GDG) Bursa Topluluğu tarafından düzenlenen ‘DevFest’25 Bursa Teknoloji Festivali’, her yaştan teknoloji meraklısını bir araya getirdi.

Yazılım ve yapay zekâ başta olmak üzere dijital üretim alanlarının konuşulduğu ve teknoloji dünyasının nabzının tutulduğu DevFest’25 Bursa Teknoloji Festivali, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Birçok etkinliğin ve atölye çalışmasının yapıldığı festivalde, uzman isimler tarafından mobil ve web teknolojileri, bulut sistemleri, girişimcilik ve dijital üretim başlıklarında ilham verici konuşmalar yapıldı. 40’tan fazla konuşmacının katıldığı ve 15’ten fazla atölye çalışmasının yapıldığı festival, 20’yi aşkın partner ve 3 bin 500’ün üzerinde sektör temsilcisini buluşturdu.

"Çağın gerisinde kalmamak hayati önem taşıyor"

Bursa’nın en büyük teknoloji festivali ‘DevFest’25 Bursa Teknoloji Festivali’ne katılarak teknoloji tutkunlarıyla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, her geçen gün daha fazla dijitalleşen dünyada yeni fikirlerin, girişimlerin ve icatların yaşamın doğal bir parçası haline geldiğini ifade etti. Teknoloji dünyasının, girişimcilerin, yazılımcıların ve gençlerin katkısıyla her geçen gün daha da geliştiğini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, "Yapay zekanın hayatın her alanında konuşulduğu bir ortamda gelişmeleri takip etmek, yeni teknolojileri ve yazılım dillerini yakalamak, çağın gerisinde kalmamak hayati önem taşıyor. İşte bu yüzden DevFest 2025, dijital aklın ortaya koyduğu yenilikleri keşfettiğimiz, güncel gelişmeleri doğrudan deneyimlediğimiz ve geleceği birlikte tartıştığımız çok değerli bir platformdur" dedi.

"Yenilikçi kamu hizmetleri konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Üreten, geliştiren ve yön veren bir kent yapısını Bursa’da kalıcı hâle getirmek istediklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Teknoloji artık kentlerin yönetiminde de belirleyici bir role sahiptir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak akıllı şehir uygulamaları, dijital belediyecilik, veriye dayalı karar alma süreçleri ve yenilikçi kamu hizmetleri konusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Gençleri teknolojiyle buluşturan GDG Bursa gibi toplulukları önemsiyoruz. Bu tür girişimlere destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.