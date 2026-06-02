Kaza, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kocatepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmekte olan yaya N.G.'ye cadde üzerinde seyir halinde bulunan E.K. idaresindeki 43 ACK 727 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaya N.G. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.