Bursa Valiliği’nin güncellediği İHA talimatıyla drone kullanıcılarına yönelik yeni uyarılar paylaşıldı. Düzenleme kapsamında İnegöl’de uçuş yasağı bulunan alanlar yeniden gündeme gelirken, izinsiz uçuş yapanlara 11 bin lirayı aşan idari para cezası kesilebileceği bildirildi.
Drone kullanımının artmasıyla güvenlik önlemlerini sıkılaştıran yetkililer, kritik kamu binaları, güvenlik birimleri, sanayi tesisleri ve stratejik bölgelerde izinsiz uçuş yapılmasına izin verilmeyeceğini belirtti.
İNEGÖL'DE DRONE UÇUŞU İÇİN YASAK BÖLGELER
Valilik tarafından yayımlanan listede İnegöl sınırları içerisinde bulunan çok sayıda kritik nokta uçuşa yasak alan olarak yer aldı.
Listeye göre yasaklı bölgeler arasında şunlar bulunuyor:
Hacı Sevim Yıldız Eğitim Kampüsü (Karalar Mahallesi)
Mimar Sinan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
Mobiliyum AVM ve Mobilya Vadisi
Marion Otel
Yeniceköy Okullar Bölgesi
Huzurevi ve Bakım İstasyonu
Rehabilitasyon Merkezleri
Erbak Uludağ A.Ş.
NATO-Petrol Pompa İstasyonu
Sultan Su Fabrikası
Yeniceköy Göleti ve Piknik Alanı
Yeniceköy Jandarma Karakol Komutanlığı
Eskapet Şişe Platform Fabrikası
Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
Akel Çiftliği
Kalburt Mevkii
Hidroelektrik Santraller (HES)
Boğazköy Barajı
Baraj İnşaat Alanları
Yelkenler Tavukçuluk Tesisi
Oylat Kaplıcaları
Oylat Mağarası
Kaysu Fabrikası
Çilek Fabrikası
Freşa Maden Suları
Kınık Maden Suları
Salça Fabrikası
CP Tavukçuluk tesisleri
Balcıoğlu Palet
Kurşunlu Jandarma Karakolu
Eskikaracakaya Jandarma Karakolu
Baykal Su Fabrikası
Telsiz Röle İstasyonu
Pınar Su Fabrikası
HES İnşaat Alanları
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü
İlçe Jandarma Komutanlığı
İnegöl Adliye Sarayı
Kaymakamlık Binası
Polis Merkezi Amirliği
Bölge Trafik Hizmet Binası
İnegöl AVM ve çevresindeki yoğun insan hareketliliğinin bulunduğu alanlar
Valilik, askeri birlikler, emniyet müdürlükleri, adliyeler, cezaevleri, havalimanları, heliportlar, MİT tesisleri, akaryakıt depoları ve stratejik kamu tesisleri üzerinde drone uçuşunun kesinlikle yasak olduğunu açıkladı.
Ayrıca NOTAM ile geçici olarak uçuşa kapatılan alanlarda da izinsiz drone uçuşu yapılamayacağı belirtildi.