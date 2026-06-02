Bursa Valiliği’nin güncellediği İHA talimatıyla drone kullanıcılarına yönelik yeni uyarılar paylaşıldı. Düzenleme kapsamında İnegöl’de uçuş yasağı bulunan alanlar yeniden gündeme gelirken, izinsiz uçuş yapanlara 11 bin lirayı aşan idari para cezası kesilebileceği bildirildi.

Drone kullanımının artmasıyla güvenlik önlemlerini sıkılaştıran yetkililer, kritik kamu binaları, güvenlik birimleri, sanayi tesisleri ve stratejik bölgelerde izinsiz uçuş yapılmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

İNEGÖL'DE DRONE UÇUŞU İÇİN YASAK BÖLGELER

Valilik tarafından yayımlanan listede İnegöl sınırları içerisinde bulunan çok sayıda kritik nokta uçuşa yasak alan olarak yer aldı.

Listeye göre yasaklı bölgeler arasında şunlar bulunuyor:

Hacı Sevim Yıldız Eğitim Kampüsü (Karalar Mahallesi)

Mimar Sinan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

Mobiliyum AVM ve Mobilya Vadisi

Marion Otel

Yeniceköy Okullar Bölgesi

Huzurevi ve Bakım İstasyonu

Rehabilitasyon Merkezleri

Erbak Uludağ A.Ş.

NATO-Petrol Pompa İstasyonu

Sultan Su Fabrikası

Yeniceköy Göleti ve Piknik Alanı

Yeniceköy Jandarma Karakol Komutanlığı

Eskapet Şişe Platform Fabrikası

Organize Sanayi Bölgesi (OSB)

Akel Çiftliği

Kalburt Mevkii

Hidroelektrik Santraller (HES)

Boğazköy Barajı

Baraj İnşaat Alanları

Yelkenler Tavukçuluk Tesisi

Oylat Kaplıcaları

Oylat Mağarası

Kaysu Fabrikası

Çilek Fabrikası

Freşa Maden Suları

Kınık Maden Suları

Salça Fabrikası

CP Tavukçuluk tesisleri

Balcıoğlu Palet

Kurşunlu Jandarma Karakolu

Eskikaracakaya Jandarma Karakolu

Baykal Su Fabrikası

Telsiz Röle İstasyonu

Pınar Su Fabrikası

HES İnşaat Alanları

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü

İlçe Jandarma Komutanlığı

İnegöl Adliye Sarayı

Kaymakamlık Binası

Polis Merkezi Amirliği

Bölge Trafik Hizmet Binası

İnegöl AVM ve çevresindeki yoğun insan hareketliliğinin bulunduğu alanlar

Valilik, askeri birlikler, emniyet müdürlükleri, adliyeler, cezaevleri, havalimanları, heliportlar, MİT tesisleri, akaryakıt depoları ve stratejik kamu tesisleri üzerinde drone uçuşunun kesinlikle yasak olduğunu açıkladı.

Ayrıca NOTAM ile geçici olarak uçuşa kapatılan alanlarda da izinsiz drone uçuşu yapılamayacağı belirtildi.