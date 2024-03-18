Bilecik Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca kurulan iftar çadırlarında ramazan ayının bereketi ve güzellikleri paylaşılıyor.

Bilecik’te hayırsever firma yetkililerinin de desteğiyle kurulan iftar çadırında her gün binlerce kişi aynı sofrada iftarını açıyor. Bilecik Belediyesi çalışanlarının hazırladığı iftar sofralarında her gün 4 çeşit yemek yanı sıra ayran, hurma ve su ikram ediliyor.

Kurulan iftar sofralarına Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katılarak, vatandaşlarla birlikte iftar sevincini yaşıyor.