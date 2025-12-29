Bilecik Belediyesi tarafından Sanat Sokağı Yılbaşı Çarşısı'nda düzenlenmesi planlanan konser ve etkinlikler, Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit ve yaralı polislerin bulunması nedeniyle iptal edildi. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, konuyla ilgili açıklamasında, 'Yaşanan acı olay dolayısıyla eğlence içerikli tüm programlarımız iptal edildi. Sanat Sokağı Yılbaşı Çarşımız ise açık olacak. Yalova'da düzenlenen operasyonda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı polislerimizin de bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun' diye belirtti.

Kaynak: İHA