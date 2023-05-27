Bilecik’te 28 Mayıs günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminin 2’nci turu için ’Seçim Güvenlik Tedbirleri Toplantısı’ düzenlendi.

Bilecik Valisi Dr Kemal Kızılkaya başkanlığında yapılan ’Seçim Güvenlik Tedbirleri Toplası’nda seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası için alınan güvenlik tedbirleri değerlendirildi. Seçim güvenliğinin ayrıntılı bir şekilde ele alındığı toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Kızılkaya, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde oy kullanmalarını sağlamak, seçim öncesinde ve sonrasında herhangi bir aksaklığa, olumsuz bir duruma ya da güvenlik zafiyetine meydan vermemek için gerekli çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıya Vali Kızılkaya’nın yanı sıra kaymakamlar ve kurum amirleri katıldı.