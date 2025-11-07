Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, şehit polislerin ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Bilecik’te İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener ve dernek üyeleri, şehit polis memurlarının ailelerini ziyaret etti. Ziyarette, şehit Polis Memuru Mevlüt Kurt’un kız kardeşi Hanım Acar ve ailesi ile şehit Polis Memuru Fikret Turanlı’nın eşi Mine Turanlı’ya anlamlı ziyaret gerçekleştirildi. Gökalp Şener, "Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.