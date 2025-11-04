Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük ilçesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde sivil denetim uygulaması gerçekleştirdi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde kapsamlı bir sivil denetim uygulaması yapıldı. Denetimler sırasında özellikle kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyulması, yolcu indirme-bindirme kurallarına riayet edilmesi ve seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi trafik güvenliği açısından kritik konular kontrol edildi. Uygulama kapsamında yolculuk sonunda vatandaşlara emniyet kemeri kullanımının önemi ve yasal zorunlulukları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, konuyla ilgili olarak vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için kurallara uyumun büyük önem taşıdığını vurguladı.