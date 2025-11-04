Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 42 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri 2 Kasım saat 07.40 sıralarında Ayvacık ilçesi açıkları lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen tespit etti. Sahil Güvenliğe ait ’TSCG-28’ gemisi ve ’KB-103’ botu tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Durdurulan lastik bot içerisinde 17’si çocuk olmak üzere toplam 42 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.