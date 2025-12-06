Bilecik’te dün yaşanan 8 saatlik su kesintisi vatandaşları çileden çıkardı.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde belediye ait su şebekesinde yaşanan bir dirsek patlağı nedeniyle saat 16.00’da sular gitti. Başta Konuralp Caddesi ve Villalar mevkiindeki vatandaşların etkilendiği su kesintisi 8 saatin sonunda verilebildi. Vatandaşlar belediyenin böylesi küçük bir patlakta 8 saatte onarılmasına tepki gösterirken, suya yapılan yüzde 200 zammı da eleştirdiler.

Su kesintiler canlarından bezdirdi

Öte yandan, Konuralp Caddesi ve Villalar mevkiindeki yoğun bir şekilde inşaat çalışması olduğu görünürken, buradaki müteahhitlerin haftada bir yaptıkları kazılarda su patlağı oluşturduğu öğrenildi. Bu bölgede vatandaşlar devamlı yaşanan su kesintileri sonrası canlarında bezdiklerini anlatarak, bölgeye yaşanan kesintiler sonrası su ihtiyacını karşılamak adına depo talep ettiler.