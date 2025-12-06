Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Dilşad Hatun Kız Yurdu’nda kalan gönüllü üniversite öğrencileri, Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde Deprem Anıtı’nda anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Valilik ve belediye tarafından verilen resmi izinler çerçevesinde sürdürülen çalışmada, Deprem Anıtı’nda yer alan ancak zamanla tahrip olduğu için okunurluğu azalan depremzedelerin isimleri yeniden düzenlendi. Öğrenciler, isimleri daha görünür, net ve okunaklı bir hale getirerek anıtın taşıdığı manevi değerin korunmasına katkı sundu. Çalışma sırasında öğrenciler, yılların ve doğa şartlarının yıprattığı her bir ismin aslında bir şehrin acısı, bir ailenin anısı ve yarım kalan bir hayatın hatırası olduğunun bilinciyle hareket etti. Yapılan bu yenileme, depremde yaşamını yitirenlere duyulan saygının yanı sıra, gençlerin gönüllülük ve toplumsal sorumluluk bilincini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendirildi. Yetkililer, anlamlı katkılarından dolayı gönüllü

öğrencilere teşekkür ederek deprem şehitlerinin hatırasını yaşatmaya yönelik bu tür çalışmaların toplum dayanışması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.