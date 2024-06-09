Bilecik’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik Merkez istikametinden İstasyon yönünde ilerleyen 16 Y 2332 plakalı otomobilin sürücüsü R.A. (19), Akasya Altı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yolun sağ tarafında bulunan su kanalına çarpmasının ardından takla attı. Kazada sürücü R.A. ile araçta yolcu olarak bulunan Y.A. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yolda ters duran araç, trafiği akışını engellememesi için gençler tarafından güvenli tarafa çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.