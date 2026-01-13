Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Pınarhisar Geçici Hayvan Bakım ve Gözlem Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Özderin'e incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcıları Bilal Çalık ve Samet Ekim ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz eşlik etti. Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Özderin, hayvanların bakım, barınma ve sağlık süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakam Özderin, sahipsiz hayvanların sağlıklı ve güvenli şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.