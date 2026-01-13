İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şüphelilerin “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak, bir kişiyi fuhşa teşvik etmek veya aracılık etmek, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” gibi suçlardan bir veya birkaçını işledikleri değerlendirildiği bildirildi. Soruşturmanın titizlikle sürdüğü belirtildi.

SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİLER

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheliler oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç., sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Gözaltına alınan isimler sağlık kontrolü için hastaneye getirilirken işte böyle görüntülendi.

Gözaltındaki şüpheliler, aralarında Oktay Kaynarca’nın da bulunduğu isimler, saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Oktay Kaynarca ve diğer şüpheliler tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi. SELEN GÖRGÜZEL’İN İFADESİNDE EMEL MÜFTÜOĞLU DETAYI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Selen Görgüzel’in savcılık ifadesinde, Rabia Karaca ile birlikte özel bir uçakta çekilmiş fotoğrafı kendisine gösterildi. Görgüzel, ifadesinde Kıbrıs tatilinin ardından söz konusu uçağa bindiğini ve bu tatilin Emel Müftüoğlu tarafından organize edildiğini dile getirdi. Ayrıca, tatil sırasında Müftüoğlu’nun, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu’ndan casino çipi aldığı ve yüksek miktarlarda kumar oynadıkları iddiasında bulunduğu belirtildi. OKTAY KAYNARCA CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA Öte yandan konuyla ilgili yaşanan gelişmelere Oktay Kaynarca cephesinden ilk açıklama geldi. Kaynarca’nın menajeri tarafından yayımlanan açıklamada şu detaylar yer aldı: “ALNIM AÇIK BAŞIM DİK” Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, “Bebek Oteli” kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek üzere savcılığa davet edilmiştir. Soruşturma kapsamında ifadesini vereceğini belirten Oktay Kaynarca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Alnım açık, başım dik” ifadelerini kullanmıştır. Kaynarca yaptığı açıklamada ayrıca adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtmiş; uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etmiştir. NE OLMUŞTU? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, 8 Ekim 2025’ten bu yana çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, müzisyenler, menajerler ve iş insanları dahil olmak üzere kamuoyunun yakından tanıdığı birçok isim, ifadelerinin alınmasının yanı sıra uyuşturucu tespiti için kan ve saç örnekleri verdi.