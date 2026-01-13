Infortrend Technology, KS 3000U edge AI sunucusunu piyasaya sürdü.

Yeni sunucu, bilgi işlem, depolama, işletim sistemi ve uygulama yönetimi GUI'sini tek bir sistemde birleştirerek işletmelerin yapay zeka uygulamalarını doğrudan dağıtmasına olanak tanıyacak. Kurulumu 30 dakikadan kısa sürede tamamlanan ve otomatik yük devretme için iki düğümlü bir kümeye sahip olan KS 3000U, daha çok özel BT ekipleri olmayan siteler için oluşturuldu.

Infortrend Technology Ürün Planlama Kıdemli Direktörü Frank Lee, 'KS 3000U, kuruluşların yapay zekayı uçta çalıştırmalarını, verileri gerçek zamanlı olarak işlemelerini, hassas bilgileri yerinde tutmalarını ve karmaşık dağıtım olmadan bulut hizmetlerine olan bağımlılığı azaltmalarını sağlıyor' dedi.