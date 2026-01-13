Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, TAMP kapsamında, Bursa Valiliği başkanlığında afet yönetimi senaryosu gerçekleştirildi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen ile birlikte çalışmaları yerinden takip etti. Gemlik merkezli 6,7 büyüklüğünde bir deprem senaryosuna göre gerçekleştirilen tatbikatta, Nilüfer Belediyesi zabıta ekipleri de sahada tarama ve tespit yaptı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, afetlere karşı daha güçlü bir koordinasyon ve hızlı müdahale için tüm paydaşlarla kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. Bursa’nın bir deprem kenti olduğunun her zaman bilincinde olunması gerektiğini dile getiren Başkanı Şadi Özdemir, “Olası bir afet anında en önemli şeylerden biri de doğru koordinasyon. İlk saatlerde hızlı ve bilinçli müdahale, yaşanacak karmaşayı ortadan kaldırır. Bizler de Nilüfer Belediyesi olarak bu sürecin önüne geçmek, riskleri en aza indirmek için planlamalarımızı titizlikle yapıyoruz” dedi.