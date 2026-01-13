Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi tarafından, İl Müdürü Gökhan Karaca başkanlığında Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yıl boyunca yürütülen gıda güvenilirliği ve yem denetimleri, mevzuat uygulamaları, sahada karşılaşılan hususlar ile önümüzdeki döneme ilişkin planlama ve hedefler hakkında geniş bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca, mevcut uygulamaların güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin daha da artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulurken, güvenilir gıda ve sağlıklı yem için aynı ciddiyet ve kararlılıkla çalışmaların sürdürülmeye devam edeceği vurgulandı.

Toplantıya, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca'ın yanı sıra Gıda ve Yem Şube Müdürü Devrim Öden, İl Müdür Yardımcısı Onur Karadağ, ilçe müdürleri ve teknik personeller katıldı.