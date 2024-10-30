Bilecik’te başta Belekoma Tayfa olmak üzere diğer takımların taraftar grupları kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı karanfilli eylem yaptı.

Bilecik’te yaptıkları toplumsal pankartlar ve gerçekleştirdikleri etkinliklerle adından söz ettiren Bilecikspor’un taraftar grubu Belekoma Tayfa öncülüğünde 4 büyük taraftar gruplarının desteği ile kadına ve çocuğa yönelik şiddete ele aldı.

Atatürk Parkı önünde toplanan yüzlerce taraftar ellerinde tuttukları takımın bayrakları ve atkılarıyla kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı dağıttıkları karanfillerle farkındalık oluşturmak istediler. ’Kadına kalkan eller kırılsın’ sloganları da atan grup, çarşıdaki kadınlara tek tek karanfil dağıtırken, çocuklara da balon dağıttı.