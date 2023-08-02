Bilecik’te aynı evde yaşadığı erkek arkadaşı tarafından satırla 2 parmağı kesilen kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, zanlı ve babasının mahkemeleri devam ediyor.

Olay dün; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokak Huzur Apartmanı zemin katta meydana gelmişti. İddiaya göre aynı evde yaşayan Afganistan uyruklu Naimi N. (26) ile Tacikistan uyruklu Feride R. (30) arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce Naimi N., evde bulunan satırı alarak kadının parmaklarını kesti. Kadının feryatları üzerine olayı öğrenen komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kopan parmakları toplayıp muhafaza altına aldı. Genç kadın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sol el 3-4-5, sağ el 4-5 parmaklarda kesi mevcut olduğu 2 parmağının tam kesi nedeniyle el cerrahisi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Olay duyan mahalle sakinleri aparmanın zemin katında bağrışma seslerinin geldiğini, ardından polis ve ambulans ekiplerini gelmesiyle olayı öğrendiklerini söylediler.

Öte yandan olay sırasında evde bulunan babası Wahıd N. ile kaçan zanlı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 saat sonra saklandıkları evde yakalandı. Baba ve cani oğlu emniyetteki sorgusunun ardından sabah 10:30’da Bilecik Adliyesine sevk edilirken, mahkemenin halen devam ettiği öğrenildi.