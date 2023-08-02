Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu" ifadelerine yer verildi.

Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya A Milli Takım forması takdim etti.

Görüşmenin sonrasında Başkan Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı ve Eski PFDK Başkanı Mehmet Sağlam’ı da makamında ziyaret etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Büyükekşi, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam’a A Milli Takım forması hediye etti.