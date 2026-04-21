Kaza, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Poyra Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, EPP enjeksiyon makinesinde kalıp sökme işlemi yapan İdris İ., ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki platformdan düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı işçi Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralının kırık ve iç kanama şüphesiyle tedavi altına alındığı, tomografi sonuçlarının beklendiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.