Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç Ofis, öğrenci projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Genç TEMA Kulübü tarafından hazırlanan 'Kampüsüne Bir Zeytin Dalı da Sen Uzat Projesi', Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle yürütülen 'Üniversite Katılımlı Gençlik Projeleri Destek Programı' (ÜNİDES) kapsamında önemli bir başarı elde ederek ÜNİFEST Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Bilecik Genç Ofis bünyesinde hazırlanan 75 projeden 19'unun Bakanlık tarafından onaylanmasıyla dikkat çeken süreçte, çevre temalı çalışmasıyla öne çıkan Genç TEMA Kulübü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan ÜNİFEST Üniversite Öğrenci Toplulukları Toplumsal Katkı Proje Festivali'nde yer alacak. Yapılan değerlendirmeler sonucunda finale yükselen kulüp, 6-7 Mayıs tarihlerinde Burdur'da gerçekleştirilecek organizasyonda hem üniversiteyi hem de Bilecik'i temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gençlerin ortaya koyduğu projelerin önemine dikkat çekerek, 'Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile koordineli bir şekilde Genç Ofis bünyesinde yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlarını görmek bizleri mutlu ediyor. ÜNİFEST platformunda ilimizi temsil edecek olan BŞEÜ Genç TEMA Kulübü'nü tebrik ediyor, Burdur'daki final aşamasında gençlerimize başarılar diliyorum' dedi.