Osmanelispor, Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonunun belli olacağı play-off yarı final mücadelesinde Pazaryeri İlçe Stadı'ndan Bozüyük Vitra Spor'u 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Zorlu mücadele sonrası bir değerlendirme yapan Osmanelispor Kulübü Başkanı Akın Okumuş, Bu finalin yalnızca sportif bir başarı olmadığı, Osmaneli için ayrı bir anlam taşıdığı vurgulandı. Daha önce birçok final oynayan ve köklü geçmişiyle Türk sporuna hizmet eden Osmanelispor'un, bu kez ilçe adına çok özel bir finale çıkacağı ifade eden Okumuş, sözlerine şöyle devam etti;

'Finalde Osmanelispor'umuz Osmaneli Gençlerbirliğispor karşı karşıya gelecek. Bu yönüyle final, sadece bir şampiyonluk mücadelesi değil; Osmaneli futbolunun yıllara dayanan emeğinin, altyapısının ve kardeşliğinin sahaya yansıması olacak. Bugün rakip formayla sahaya çıkan birçok futbolcunun Osmanelispor altyapısında yetişmiş olması da bu finali daha anlamlı kılıyor. Sezon başından bu yana istekli, çalışkan ve karakterli futbolcularıyla; fedakâr teknik kadrosu, inançlı yönetimi ve büyük taraftar desteğiyle yoluna devam eden Osmanelispor, Bölgesel Amatör Lig hedefi için büyük bir özveri ortaya koydu. 1946 yılından bu yana faaliyet gösteren, yalnızca futbolda değil karate, tekvando, voleybol ve güreş branşlarında da sporun içinde yer alan Osmanelispor, 80 yıla yaklaşan tarihiyle bir kulüpten öte bu şehrin ortak değeri olmaya devam ediyor.'

Yönetim açıklamasında futbolcuların gösterdiği mücadele, teknik kadronun emeği ve taraftarın desteği özellikle vurgulanırken, 'Bu başarı bir kişinin değil, Osmaneli'nin başarısıdır' dedi.