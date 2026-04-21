Edinilen bilgilere göre olay Vezirhan beldesi D-650 kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Konya'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan 42 BK 215 plakalı tırın sürücüsü Osman Kaplan, sabah saatlerinde takograf molası vermek üzere istasyona giriş yaptı. Bir süre sonra yapılan kontrolde Kaplan'ın tır içerisinde hareketsiz yattığı ve ağzından köpükler geldiği tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, olayın şüpheli ölüm olarak değerlendirildiği öğrenilirken, Kaplan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.