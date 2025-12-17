Maltepe’de düzenlenen operasyonda bir zula evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Gülsuyu Mahallesi’ndeki adreslerde çok sayıda silahın saklandığı tespit edildi. 11 Aralık’ta belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda A.A. (50) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan yapılan aramalarda; 1 adet uzun namlulu tabanca, 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 7 adet şarjör, 207 adet fişek, 16 adet tüfek kartuşu, 1 adet çelik yelek ile 3 adet kumar makinesi ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli A.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.