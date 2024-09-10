Bilişim 500 listesinde "Son 1 Yılda En Hızlı Büyüyen 10 Şirket" sıralamasında ilk 5’e giren Biletinial Almanya’nın da biletini kesmeye başladı.

Ana faaliyet alanları olan etkinlik biletlemesinde geçen yılın aynı dönemine göre 4 katı satışı gerçekleştirerek rekor bir büyümeye imza atan Biletinial, bu sonuçla Bilişim 500 Plus - Son 1 Yılda En Hızlı Büyüyen 10 şirket sıralamasında ilk 5’te yer aldı. Şirketin vizyonunu "Global ölçekte bulut tabanlı bir eğlence platformu olmak" olarak ifade eden Biletinial CEO’su Ulaş Uslu, "Genç bir şirket olarak Türkiye’nin en büyük yazılım şirketlerinden biri olmayı başardık. Yurtdışı açılımımız Pick a Seat ile Almanya’da da faaliyet göstermeye başladık. Bu başarı ivmesi yukarı yönlü olarak devam edecek" dedi.

"Türkiye’nin en büyük yazılım şirketlerinden biri olmayı başardık"

Bilişim 500 sıralamasında (satış gelirlerine göre) bir önceki yıla göre 87 basamak birden ilerleyerek 108. sıraya ulaştıklarını belirten Uslu, Türkiye Merkezli Üretim - Yazılım alanında ise 17. sırada yer aldıklarını söyledi. Elde edilen bu başarıyı değerlendiren Uslu, "Genç bir şirket olarak Türkiye’nin en büyük yazılım şirketlerinden biri olmayı başardık. Bu başarı ivmesi yukarı yönlü olarak devam edecek. Geldiğimiz noktada yazılım ihracatı yapmaya da başladık. Pazarın büyümesine odaklanan bir stratejiyle yolumuza devam ediyoruz. Deneyim öncelikli hizmet kalitemiz, ekosistem içindeki kapsayıcılığımız ve paydaşlarımıza sunduğumuz farklı iş modelleri bize bu başarıyı getirdi. Elbette merkezinde insan ve eğlence ekosisteminin ihtiyaçlarını çözmek olan teknoloji yatırımlarımız arka plandaki gücümüz" diye konuştu.

Almanya’nın da biletini kesmeye başladı

Dünyanın önde gelen bulut tabanlı eğlence biletleme platformlarından biri olmak üzere ilerlediklerini ve Almanya operasyonlarına hız verdiklerini belirten Uslu, "Yurtdışında faaliyetlerimizi Pick A Seat markası ile yürütmeye başladık. Bu ay Almanya’da ’Kel Diva’ tiyatro oyununun turnesini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Almanya’daki izleyiciler önümüzdeki aylarda Türkiye’den oldukça önemli tiyatro oyunları ve konserler ile buluşma imkanı bulacaklar. Avrupa’da Almanya ile birlikte Hollanda, Belçika, Avusturya gibi ülkelerde de benzer açılımlar yapacağız" diye konuştu.

Yurtdışına açılımlarının aynı zamanda yazılım ihracatı anlamına da geldiğini vurgulayan Uslu, Türkiye’nin gelecek vizyonu için yazılım ihracatına daha fazla odaklanılması gerektiğini, bu alanda çok büyük bir potansiyelin değerlendirmeyi beklediğini söyledi.

Uslu, Biletinial’ın kendi yazımım setini geliştirerek Türkiye’de eğlence sektöründe yazılım ithalatı bağımlılığına gerçek anlamda bir alternatif oluşturduğunun altını çizdi. Uslu, "Teknolojik altyapımız ve partner çözüm paketimiz ile sektördeki dijital dönüşümü hızlandırdık. Sinema ve tiyatro gibi merkezler sağladığımız çözümlerle; gişe operasyonlarından kapı girişlerine, büfelerinden dijital ekranlarına, pazarlama ve müşteri yönetimine kadar tüm operasyon ve iş süreçlerini kendilerine sağladığımız çözümle tek merkezden gerçek zamanlı ve bütünleşik bir şekilde yönetme imkânına sahipler. Üstelik bunun için yüksek maliyetlere katlanmalarına da gerek kalmıyor" şeklinde konuştu.

Eğlence pazarının büyümesi için çaba harcadıklarını, bu hedef doğrultusunda pek çok farklı çalışmaları da bulunduğunu ifade eden Uslu, "Eğlence alanındaki tüm etkinliklere tek platformdan benzersiz bir deneyim sunarak erişilmesi için tüm süreçlerimize yapay zekayı entegre ediyoruz. Markalarla birlikte onların hedef kitlesi için de eğlence deneyimini şekillendirdiğimiz projelere başlıyoruz. Sektördeki oyuncuları farklı şekilde desteklemek üzere iş modelleri oluşturduk" ifadelerini kullandı.