Konya Büyükşehir Belediyesinin şehrin çocuklarının akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hizmet veren birimi Bilgehanelerin, merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren 23 şubesine kayıt yaptıran toplam 10 bin 134 öğrencisi güz dönemi eğitimlerine başladı.KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehanelerde yeni dönem heyecanı yaşanıyor.

Öğrencilerin milli ve manevi yönden gelişmesi için faaliyetlerini sürdüren Bilgehaneler, her dönem olduğu gibi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz döneminde de öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Yeni dönemde kayıt oluşturan 10 bin 134 öğrenci, şehir merkezinde 14, ilçelerde 10 olmak üzere 23 Bilgehanede eğitim almak için yerlerini alırken öğrenciler hafta içi okul öncesi veya sonrasında, ya da hafta sonu olmak üzere iki farklı grupta Bilgehane hizmetlerinden yararlanabilecek.

Bilgehanelere kayıt olan öğrenciler ve aileleri, yeni dönem öncesi oldukça heyecanlı olduklarını belirterek, her zaman eğitime destek olan ve öğrencilerin yanında olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkürlerini iletti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Atabey Gençlik Projesi çatısı altında hizmet veren Bilgehaneler, 4. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilere milli-manevi eğitimler, ders destek programları, atölye ve etkinlikler düzenliyor. Ayrıca 4. sınıflara Hafızlık Hazırlık Programı ve 8. sınıflara LGS Hazırlık Programı ile de öğrencilerini yarınlara hazırlıyor.