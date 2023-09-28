Büyükçekmece’de aniden bastıran sağanak yağış sonrası yollar göle döndü. Esnaf yağmur sularının dükkanlara girmemesi için seferber oldu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Büyükçekmece’de Muratceşme, Mimarsinan ve Sinanoba Mahalleleri’nde sağanak yağış ile birlikte yollar göle döndü. Bazı kavşaklarda araçlar geçmekte zorlanırken, bölgedeki esnaf dükkanına yağmur suları girmemesi için seferber oldu. Bazı esnafların yağmur sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştığı görüldü.