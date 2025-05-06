Yapılan kamulaştırma çalışmaları neticesinde yeni dönemde 38 bina için 30 milyon TL’ye yakın bedel ödendi. Vatandaşlar ise “Otopark sorunu ortadan kalktı” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

İnegöl Belediyesi’nin kamulaştırma hamlesiyle mahalle aralarındaki otopark karmaşasına da çözüm getirildi. Boşaltılan alanlar hem yeni otoparklar hem de daha geniş geçiş güzergâhları olarak değerlendirilerek şehrin nefes alması sağlandı. Bu sayede hem kötü koku ve tehlike oluşturan yapılar ortadan kaldırılıyor hem de bu alanlar kente kazandırılıyor. Kangren haline gelen dar sokaklar ise yapılan çalışmalarla genişletilerek ulaşım konforu artırılmaya devam ediliyor.

38 BİNA İÇİN YAKLAŞIK 30 MİLYON TL’YE YAKIN BEDEL ÖDENDİ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yeni dönemde ilçe genelinde toplam 38 kamulaştırmanın gerçekleştirildiğini ve bu çalışmalar için 30 milyon TL’ye yakın bedel ödendiğini açıklarken, yapılan kamulaştırma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Alper Taban açıklamasında, “İnegöl’ümüz her geçen gün büyüyor, nüfusumuz artıyor ve buna paralel olarak araç sayısında da ciddi bir yükseliş yaşanıyor. Bu durum, özellikle şehir merkezinde ve mahalle aralarında hem trafik yoğunluğunu hem de otopark ihtiyacını artırıyor. Biz de bu soruna kalıcı çözümler üretmek adına uzun zamandır titizlikle yürüttüğümüz kamulaştırma çalışmalarını sürdürüyoruz. Yeni dönemde, şehrin farklı noktalarında 30 milyon TL’ye yakın bir bedel ile toplam 38 kamulaştırma gerçekleştirerek vatandaşlarımıza nefes aldıracak alanlar oluşturduk.

ŞEHİR BÜYÜYOR, İNEGÖL BELEDİYESİ ÜCRETSİZ OTOPARK OLUŞTURUYOR

Şehrin büyüme sürecine dikkat çeken Başkan Alper Taban, trafik ve otopark konularında çözüm odaklı projelere öncelik verdiklerini vurgulayarak katkı ve destek veren vatandaşlara da teşekkür etti. Başkan Alper Taban açıklamasının sonunda, ‘’Bu alanları özellikle otopark olarak değerlendirmemiz, mahalle aralarındaki park yeri kargaşasını büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Aynı zamanda dar sokakların açılması ve genişletilmesiyle de trafik akışında gözle görülür bir rahatlama sağladık. Bu çalışmalar sayesinde hem ulaşım konforunu artırıyoruz hem de kent estetiğini iyileştiriyoruz. Vatandaşlarımızın da bu süreçte gösterdiği anlayış ve desteğe içtenlikle teşekkür ediyorum. Kamulaştırma bazen zorlu bir süreç olabiliyor ancak ortak hedefimiz İnegöl’ümüzü daha yaşanabilir, daha düzenli ve daha modern bir şehir haline getirmek. Bu doğrultuda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

HEM ÇOCUKLAR HEM DE BÜYÜKLER MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİLER

Kamulaştırma çalışmaları sonrası ücretsiz otopark alanına dönen bölgeleri kullanan vatandaşlar ve yeni oyun alanına kavuşan çocuklar röportajlarda İnegöl Belediyesi’ne teşekkürlerini ileterek şu ifadeleri kullandı: Belediyemize otopark alanı oluşturulması için talebimiz vardı, Allah razı olsun iki sokağı da açarak birbirine bağladı. Bu alanlar açıldıktan sonra herhangi bir otopark sorunumuz yok. Önceden iki aracı yan yana park edemiyorduk şimdi rahat rahat park edebiliyoruz.’’ ‘’Bu alanlarda eski binalar vardı, şimdi yıkılarak geçiş yolları oluşturuldu. Otopark sıkıntımız çoktu, sokağımız dar olduğu için mecbur sokak arasına park etmek zorunda kalıyorduk. İki araba yan yana geçmekte zorlanıyordu, şimdi ise otoparkımız oldu rahat rahat park edebiliyoruz. Belediyemize teşekkür ediyoruz.’’ ‘’Daha önce burada ahşap ve eski evler vardı koku durumları oluyordu. Otopark sorunumuz vardı talebimiz bu alanların yıkılıp otopark yapılmasıydı. Sağ olsun belediye başkanımız buraya bir otopark yaptı, kendisine teşekkür ediyoruz.’’ Son olarak çocuklar ise; ‘’Önceden burada eski binalar vardı korkudan oynayamıyorduk, üzerimize yıkılacak sanıyorduk. Bu eski binalar yıkıldı ve sokak açıldı. Bizim için de yeni bir oyun alanı oldu ve rahat rahat oynayabiliyoruz. Önceden otopark sıkıntısı çekiyorduk şimdi bu sokaklar açıldı babalarımız arabalarını rahat rahat park edebiliyor. Çok teşekkür ederiz.’’