Bu kapsamda Burulaş İlçeler Ulaşım Koordinatörü Şeref Kul, İnegöl Ulaşım A.Ş. (İnulaş) bünyesindeki şoförlere yönelik kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdi.

Burulaş Eğitim Akademisi aracıyla İnegöl’e gelen ekipte, iki uzman eğitmen ve bir psikolog yer aldı. Eğitimde; toplu taşıma kuralları, yolcu memnuniyeti, sürüş güvenliği, öfke kontrolü ve stresle başa çıkma gibi konular ele alındı.

Burulaş İlçeler Ulaşım Koordinatörü Şeref Kul, “Amacımız hem yolcu memnuniyetini hem de sürücülerin çalışma kalitesini artırmak. Bu tür eğitimlerle daha güvenli ve konforlu bir toplu ulaşım hizmeti sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Eğitim programı hakkında değerlendirmede bulunan İnulaş Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bayram ise, “Sürücülerimizin mesleki gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışmayı önemsiyoruz. Burulaş ile iş birliği içinde yürüttüğümüz bu eğitim, şoförlerimizin daha bilinçli ve profesyonel bir şekilde görev yapmasına katkı sağlayacaktır. Bu değerli iş birliği ve destekleri için Burulaş Genel Müdürü Sayın Fahrettin Beşli Bey’e de teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitime katılan şoförler ise hem teorik hem uygulamalı içeriklerin yer aldığı programdan oldukça memnun kaldıklarını dile getirdi.