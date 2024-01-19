Ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik programında hizmet veren Bilgievleri’nin hizmet kalitesinden 2023 yılında 23 bin 165 öğrenci faydalandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kılavuz Gençlik projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz eğitim hizmet veren Bilgievleri, çocukların öncelikli tercihi oldu. Kocaeli’nin 11 ilçesinde bulunan 17 merkezde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Kılavuz Gençlik Bilgievleri’ne 2023 yılı içerisinde 9 bin 452 öğrenci yeni kayıt yaptırırken, toplam 23 bin 165 öğrenci aktif olarak Bilgievleri’nden faydalandı.

Problemlere çözüm yollarını öğrendiler

Aynı zamanda Bilgievleri’nde teknoloji alanında öğrencilerin yeteneklerinin keşfedildiği, ihtiyaç duyulan önleyici ve geliştirici çalışmaların yapıldığı hizmetlerle, öğrencilerin araştırma yapma, sorgulama ve derslerini pekiştirmelerine fırsat sunuldu. Dijital Okur Yazarlık çalışması ile öğrencilere, karşılaşabilecekleri problemlere çözüm yolları öğretildi. Ayrıca bilişim alanlarında Robotik Kodlama Atölyeleri ve Mahir Çocuk Atölyeleri hizmete sunuldu.

Yarışmalar yapıldı

Öğrencilerin zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerine yönelik öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla ilgi ve yeteneklerine uygun yarışmalar düzenlenirken, eğitim faaliyetleri içerisinde akıl oyunları, turnuvalar, spor etkinlikleri ve aile katılımlı etkinlikler gibi alanlarda il geneli ya da Bilgievi özelinde çalışmalar yapıldı. 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması’na 18 bin 388, futbol turnuvasına 170, voleybol turnuvasına 119, bilgi yarışmalarına 119, toplam 18 bin 796 öğrenci katılım sağladı.

Kulüp ve atölye çalışmaları

Kulüp ve atölye etkinlikleri ile bilim, sanat ve teknoloji alanlarında öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine imkan sağlanırken, öğretmenlerin rehber olduğu ve öğrenci ile etkileşimin yüksek olduğu yazarlık, kodlama, satranç, dijital okuryazarlık ve akıl oyunları kulüpleri de ders programına dahil edilerek uygulandı. Ayrıca 3D yazıcı, ebru, resim, müzik, ahşap atölyeleri ise öğrencilere yüz yüze eğitim verdi. Kulüp ve atölye faaliyetleri kapsamında 2023 yılında 22 bin 891 öğrenciye hizmet verildi.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce ve Hayat Bilgisi branşlarında okul derslerine destek mahiyetindeki kursların yanı sıra branş derslerine ek olarak değerler eğitimi dersi de müstakil olarak yapıldı. 2023 yılında Bilgievleri’nde eğitim gören 20 bin 369 öğrenci değer eğitimi temelli bilgi destek programlarından faydalandı.

Yaz dönemini de verimli geçirdiler

Öğrencilerin ikinci adresi olan Bilgievleri’nde çocuklar, yaz döneminde vakitlerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirdi. Yaz döneminden öğrencilerin en verimli şekilde yararlanabilmesi için Bilgievleri eğitmenleri tarafından özel eğitim programları hazırlandı. Öğrenciler için önemli bir fırsat olurken manevi eğitimler, atölyeler, spor etkinlikleri ve eğlenceli birçok içerikten oluşan yaz okulları 17 Bilgievi’nde öğrencilere hizmet verdi. Bilgievleri yaz okullarından 2023 yılında 9 bin 733 öğrenci ve 2052 veli hizmet aldı.

Sosyal etkinliklere önem verildi

Bilgievleri’nde 2023 yılında eğitim dışında öğrenci-veli iletişimini artırıcı çalışmalar da yapılırken, başta sosyal ve kültürel geziler olmak üzere aile ziyaretleri, bilim merkezi ziyaretleri, deprem evi ziyaretleri, esnaf ve kurum ziyaretleri gibi etkinliklere de önem verildi. Bilgievleri’nin yürüttüğü sosyal etkinliklere 2023 yılında 34 bin 678 öğrenci ve veli katılım gösterdi.

Resim yeteneğini keşfetti

Yeteneğini katıldığı kurs sayesinde keşfettiğini belirten Ecrin Naz Arslan, "Bilgievi’nde bulunan resim, müzik, el sanatları gibi atölyelere dahilim. 5. sınıfta resim kursuna başlamıştım ve yeteneğimi keşfettim. Resim üzerine çalışmalar yapıp kendimi geliştirdim" dedi.

"Benim ikinci evim"

Bilgievi’nin ikinci evi olduğunu belirten Eslem Balkan, "Burayı çok seviyorum. Burada birbirinden farklı aktiviteler yapıyoruz. Kitap Okuma Atölyesi’ni çok seviyorum. Atölyede kitap okuyoruz, geri kalan zamanlarda da oyunlar oynuyoruz. Kitap okumayı çok sevdiğim için öğretmenlerim beni kütüphane elçisi yaparak ödüllendirdiler. Ayrıca bir sorunumuz olduğunda öğretmenlerimiz bizlere yardımcı oluyor" diye konuştu.