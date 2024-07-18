İngiltere'deki uzmanlar yaşlanma sürecini tersine çevirebilecek potansiyele sahip yeni birilaç buldu ayrıca uzmanlar Fareler üzerinde önemli sonuçlar verdiğini açıkladı. Tedavi edilen farelerin yaşam süreleri %25 arttığı gözlemlendi.

Bilim insanları yaşlanma karşıtı tedavinin sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaştı. İngiltere'deki Tıbbi Bilimler Tıbbi Araştırma Konseyi Laboratuvarı'ndan Profesör Stuart Cook'un liderlik ettiği ekip, yaşlanma sürecinde rol oynayan bir proteini hedef alan yeni bir tedavi geliştirdi.

Bu tedavi, fareler üzerinde yapılan deneylerde önemli sonuçlar verdi. Tedavi edilen farelerin yaşam süreleri yüzde 25 oranında uzadı ve bu farelerde kanser riski azaldı, tüyleri beyazlamadı, görme yetenekleri iyileşti ve kas fonksiyonları güçlendi. 55 yaşındaki bir insana eşdeğer olan 75 haftalık fareler ortalama 155 hafta yaşarken, tedavi edilmeyen hayvanlarda bu süre 120 hafta olarak kaydedildi. Profesör Cook, bulguların heyecan verici olduğunu belirterek, tedavinin farelerde yaşlanmanın belirtilerini azalttığını ve sağlığı olumlu yönde etkilediğini söyledi.

İnsanlar üzerinde de benzer etkiler olabileceği umuduyla çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. Araştırmacılar, tedavinin kronik hastalıklara ve yaşa bağlı kas kaybı gibi sorunlara karşı koruma sağladığını ve telomer kısalmasını azalttığını da belirttiler. Telomerlerin kısalması, yaşlanma sürecinde hücrelerin işlevlerinde azalmaya ve hastalıklara yol açabilir. Ancak, yaşlanma karşıtı ilaçların geniş çapta kullanılabilmesi için daha fazla klinik deney ve finansman gerektiğini vurgulayan Profesör Cook, bu alanda ilerlemek için zorluklar olduğunu da ekledi.